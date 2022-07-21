Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

21.07.2022 21:57
Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Sahil güvenlik, AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Altınkum sahilinden denize açıldıktan sonra 19 Temmuz gecesi kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Sinan Yeniçeri'yi (43) arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil güvenlik ekipleri, insansız su altı arama kurtarma robotuyla açık denizde çalışma yapıyor. Karadaki personel de dürbünlerle denizi gözleyerek kaybolan kişilere ait iz arıyor.

Bir helikopterin de katıldığı arama çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botlarla denize açılarak destek veriyor.

Kaybolan 2 kişinin akrabaları ise Altınkum sahilinde denize bakarak yakınlarından gelecek bir haber için endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın aslen İzmitli olduğu, Edremit'teki yüksekokulda öğrenim gördüğü ve yaz aylarında turizm işletmelerinde çalıştığı öğrenildi.

Çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının Edremit körfezinin tamamını kapsayacak şekilde yapıldığı belirtildi.

Kayıp iki vatandaşa henüz ulaşılamadığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama kurtarma çalışmalarına, 6 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 3 Kara Aracıyla toplam 98 Personel görev yapmakta, su altını görüntülemek amacıyla ROV Cihazı ve Yandan Taramalı Sonar kullanılmakta, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalış ekiplerinin de katılımıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışmalar 24 saat esasına göre büyük bir titizlikle sürdürülmektedir."

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Edremit Körfezi'nde kayıp kişilerin aranması çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ediliyor Edremit Körfezi'nde kayıp kişilerin aranması çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ediliyor Kaymakam Odabaş, yanan alanlarda incelemelerde bulundu Kaymakam Odabaş, yanan alanlarda incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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