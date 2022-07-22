Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

22.07.2022 15:15
Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Altınkum sahilinden 19 Temmuz'da denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Sinan Yeniçeri'yi (43) arama çalışmaları, 6 sahil güvenlik botu, 3 dalış timi, bir sahil güvenlik uçağı, bir sahil güvenlik helikopteri, 3 kara aracı ve 98 personelle sürdürülüyor.

Su altını görüntülemek amacıyla tarama cihazlarının da kullanıldığı çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığının yanı sıra AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katılıyor.

Altınkum sahilinde bekleyen Yeniçeri ve Işıktaş'ın yakınları, şu ana kadar herhangi bulguya rastlanmayan arama çalışmalarını endişeyle takip ediyor.

Ekipler, bölgede bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle kayıp kişilerin sürüklenme ihtimaline karşı açık denizde de tarama faaliyeti yapıyor.

Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle 19 Temmuz Atınkum sahilinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaşmış, gece sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başlamıştı. Onay, özel tekneyle gelen vatandaşlar tarafından kurtarılmış fakat Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşılamamıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatmıştı.

YORUMLAR
500
TEKNENİN BATMASIYLA KAYBOLAN 2 KİŞİ, 98 PERSONELLE ARANIYOR TEKNENİN BATMASIYLA KAYBOLAN 2 KİŞİ, 98 PERSONELLE ARANIYOR Kaymakam Odabaş: 'Devletimizin tüm unsurları ile arama çalışmalarımız devam ediyor' Kaymakam Odabaş: 'Devletimizin tüm unsurları ile arama çalışmalarımız devam ediyor'
Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:14 Bomba gibi patlayan yakıt tankı ortalığı savaş alanına çevirdi
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 15:47:18. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement