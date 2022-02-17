Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, telefonla bir kişinin 209 bin dolarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan A.İ.A'yı telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

A.İ.A'ya isminin terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheli, ona kontrol edilmesi için banka hesaplarında bulunan paraları kendilerine teslim etmesi gerektiğini belirtti.

Zanlıya inanıp banka hesabında bulunan 209 bin doları çeken A.İ.A. bu paraları yanına gelen kişiye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden A.İ.A durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından Şanlıurfa ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.