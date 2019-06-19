Balıkesir'de terör operasyonları
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Balıkesir'de, başka illerde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ve DHKP-C'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde aranan 4 zanlı yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:21 Kaynak: AA
'de, başka illerde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ve DHKP-C'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde aranan 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Van
ve İzmir
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan biri astsubay 3 zanlının Balıkesir'de olduğunu belirledi. Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerden birini il merkezinde, 2'sini Bandırma
ilçesinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.
İzmir'de, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma nedeniyle aranan bir zanlı da Balıkesir kent merkezinde yol kontrolünde gözaltına alındı.
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