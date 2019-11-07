Balıkesir'de terör propagandası operasyonu

Balıkesir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.