Balıkesir'de terör propagandası operasyonu
6 saat önce
Balıkesir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 5 zanlıdan biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:22 Kaynak: AA
Balıkesir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 5 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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