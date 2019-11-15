Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "tıbbi bitkiden ürüne değer zinciri" toplantısı yapıldı
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Balıkesir'de "tıbbi bitkiden ürüne değer zinciri" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu işbirliğinde "tıbbi bitkiden ürüne değer zinciri" konulu toplantı düzenlendi.

Balıkesir'de

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu işbirliğinde "tıbbi bitkiden ürüne değer zinciri" konulu toplantı düzenlendi.

Burhaniye ilçesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, standardize tohum eldesi, bitkisel üretim, standardize ham madde eldesi, ruhsatlandırma süreci, ürünlerin ticarileşme süreci bitkisel tıbbi gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in ihtiyaç duyulan her şeyi topraklarında üretebileceğini belirtti.

Bölgede biyolojik çeşitlilikten yararlanılarak elde edilen bitkilerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülebileceğini kaydeden Yılmaz, "Bu alanda faaliyet gösteren üretici, toplayıcı, ihracatçı, sanayici, araştırmacı ve diğer tüm paydaşlara destek olmaya hazırız." dedi.

Programa Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz de katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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