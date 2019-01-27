Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

56 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'de Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Nar (19) yönetimindeki 10 AAG 524 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak önce refüje ardından ağaca çarparak devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Nar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Nar, Burhaniye, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Amasya'da Maden Ocağı'nda Göçük Meydana Geldi: Toprak Altında Kalanlar Var! Son Dakika! Bakan Akar, Kuzey Irak'taki Provokasyonla İlgili Açıklama Yaptı

Köprü ve Otoyollardan Saniyede 57 Lira 80 Kuruş Gelir Sağlandı Jet Fadıl Mağdurları Caprice Gold Önünde Eylem Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:13:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]