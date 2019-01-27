Balıkesir'de Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı
56 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Nar (19) yönetimindeki 10 AAG 524 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak önce refüje ardından ağaca çarparak devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Nar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:17 Kaynak: AA
Son Dakika! Amasya'da Maden Ocağı'nda Göçük Meydana Geldi: Toprak Altında Kalanlar Var!
Son Dakika! Bakan Akar, Kuzey Irak'taki Provokasyonla İlgili Açıklama Yaptı
Köprü ve Otoyollardan Saniyede 57 Lira 80 Kuruş Gelir Sağlandı
Jet Fadıl Mağdurları Caprice Gold Önünde Eylem Yaptı