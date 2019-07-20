Balıkesir'de ticari taksiler denetlendi
1 saat önce
Balıkesir'de denetlenen 636 ticari taksiden 4'ü trafikten men edildi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:05 Kaynak: AA
'de denetlenen 636 ticari taksiden 4'ü trafikten men edildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ticari taksilere yönelik uygulama yaptı. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurun sağlanması amacıyla yapılan uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Uygulamada 49 taksi şoförüne 10 bin 161 lira para cezası uygulandı ve 59 noktada eş zamanlı olarak müşteri gibi araçlara binen sivil polislerin de katılımıyla yapılan uygulamada bin 192 şahıs sorgulandı, 636 araç denetlendi.
Uygulamada, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, 4 araç ise trafikten men edildi.
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