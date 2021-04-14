Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki tır yan yattı. Tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Balıkesir Bursa karayolu Susurluk Aziziye Mevkisi'nde Bekir Uslubaş idaresindeki 67 ABH 425 plakalı tır karayoluna yan yattı .
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sürücü mahallinde sıkışan Uslubaş ekipler tarafından çıkartılarak Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika