Balıkesir'de tırın dorsesinde çıkan yangın zeytinliğe ve eve sıçradı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, zeytinlikte ve bir evde de hasara neden oldu.

Balıkesir- Çanakkale kara yolu Altınova Mahallesi mevkisinde Ahmet Erdal yönetimindeki 38 ZZ 159 plakalı tırın dorsesindeki bir lastik yanmaya başladı.

Alevleri yaklaşık 700 metre ilerledikten sonra fark eden Erdal, aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

Lastikten yol kenarına sıçrayan alevler, zeytinliği, kuru otlarla kaplı alanı ve sazlığın yanındaki evin çatısını tutuşturdu.

Çevre sakinleri, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınları söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın, tırın dorsesi ile zeytinlik ve yazlık evin çatısında hasara yol açtı.