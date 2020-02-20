Balıkesir'de toplu ulaşım araçlarında denetimler yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de toplu ulaşım araçlarında denetimler yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'de toplu ulaşım araçlarında denetimler yapıldı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğrenci ve çalışanların daha güvenli şekilde ulaşım sağlamaları için okul, personel servisi ve toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Balıkesir'de toplu ulaşım araçlarında denetimler yapıldı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğrenci ve çalışanların daha güvenli şekilde ulaşım sağlamaları için okul, personel servisi ve toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu taşımalarda herhangi olumsuzluğun yaşanmaması için il genelinde okul servis araçlarının denetimlerini aralıksız sürdürülüyor.

Öğrencilerin evden okula, okuldan eve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak ve okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığını belirlemek için başlatılan denetimler il genelinde yapıldı.


Denetimlere katılan şube müdürlüğü ekipleri, okul ve personel servislerini, toplu taşıma araçlarının otomatik kapı sensörü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi, panik butonu, ışıklı dur levhası, yangın tüpü, ilk yardım çantası, açılan camlarda parmaklık olup olmadığı ve uygunluk belgesi gibi kapsamlı şekilde denetledi.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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