Balıkesir'de trafiğe kayıtlı 484 bin 475 bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de trafiğe kayıtlı 484 bin 475 bulunuyor - Son Dakika Ekonomi

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı 484 bin 475 bulunuyor

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin, aralık ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısını 484 bin 475 olarak açıkladı.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı 484 bin 475 bulunuyor, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin, aralık ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısını 484 bin 475 olarak açıkladı.


TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden açıklanan verilere göre Balıkesir'de aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya nazaran yüzde 0,1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Aralık ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 484 475 adet taşıtın yüzde 43,2'sini otomobil, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 24,5'ini motosiklet, yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 13,3'ünü ise traktör oluşturuyor. - BALIKESİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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