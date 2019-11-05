Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 484 bin 19'a ulaştı
Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 484 bin 19'a ulaştı

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 484 bin 19'a ulaştı

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir'de eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 484 bin 19'a ulaştı.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 484 bin 19'a ulaştı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir'de eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 484 bin 19'a ulaştı.


TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir'de eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0.1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.6 oranında arttı. Eylül ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 484 bin 19 adet taşıtın yüzde 43.3' ünü otomobil, yüzde 1.3' ünü minibüs, yüzde 0.7' sini otobüs yüzde 14.2' sini kamyonet, yüzde 2.6' sını kamyon, yüzde 24,5' ini motosiklet, yüzde 0.2' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13.2' sini ise traktör oluşturuyor. Balıkesir ülke genelinde en çok traktöre sahip iller arasında 5. sırada yer alıyor. Çanakkale'de Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0.14, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.2 oranında arttış sağladı.Eylül ayı sonu itibarıyla Çanakkale'de trafiğe kayıtlı toplam 231 bin 191 adet taşıtın yüzde 39.8' ünü otomobil, yüzde 1.1' ini minibüs, yüzde 0.8' ini otobüs, yüzde 14.5' ini kamyonet, yüzde 2.6' sını kamyon, yüzde 26.2' sini motosiklet, yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 14.8' ini ise traktör oluşturuyor. - BALIKESİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Çanakkale, Balıkesir, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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