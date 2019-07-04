Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 1.9 arttı
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Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 1.9 arttı

31 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı Mayıs ayında Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.9 oranında artarak 481 bin 250'ye ulaştı.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 1.9 arttı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı Mayıs ayında Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.9 oranında artarak 481 bin 250'ye ulaştı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Balıkesir' de Mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre binde 0.2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.9 oranında artış gösterdi. Mayıs ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 481 bin 250 adet taşıt belirlendi. Taşıtların rakamlara göre dağılımı incelendiğinde ise 64 bin traktör,116 bin 210 motosiklet, bin 75 özel amaçlı araç, 209 bin 176 otomobil, 68 bin 486 kamyonet, 12 bin 440 kamyon, 3 bin 511 otobüs, 6 bin 352 minübüs bulunuyor. Yüzdesel oranda taşıtlar incelendiğinde yüzde 43,5' ini otomobil, yüzde 1.3' ünü minibüs, yüzde 0.7' sini otobüs, yüzde 14.2' sini kamyonet, yüzde 2.6' sını kamyon, yüzde 24.1' ini motosiklet, yüzde 0.2' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13.3' ünü ise traktörler oluşturuyor. Açıklanan rakamlara göre Balıkesir en çok traktöre sahip iller arasında 5. Sırada yer aldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:32 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, Ekonomi
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