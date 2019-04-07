Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tarık Cengizman (18) yönetimindeki 10 AJV 95 plakalı otomobil, Bandırma- Bursa
kara yolunun Otogar Kavşağı'nda refüje çarparak takla attı. Kazada lise öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü Tarık Cengizman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada otomobilde bulunan Meltem Cengizman ise yaralandı.
Cengizman, Bandırma İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:32 Kaynak: AA
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