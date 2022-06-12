Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

12.06.2022 23:33
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Savaştepe ilçesi Mecidiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstanbul istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan C.A. (25) idaresindeki 16 ANE 846 plakalı otomobil yağışın da etkisiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta bulunan yolcu Ceyda Çakıroğlu (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan araç şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
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Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Sıcak Havada Kamuflaj Giymek Beni Zorladı Sıcak Havada Kamuflaj Giymek Beni Zorladı
Kaynak: İHA

Savaştepe, Balıkesir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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