Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı
1 saat önce
BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Balya ilçesinde bulunan bir maden ocağının vardiya değişiminde trafik kazası meydana geldi.
BALIKESİR (İHA) – Balıkesir
'in Balya
ilçesinde bulunan bir maden ocağının vardiya değişiminde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Balya ilçesinde bir madende vardiya değişimi saatinde işçileri taşıyan minibüse kamyon çarptı. Maden
ocağının içinde meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Yaralıların içinde durumu ağır olan Erdal Akbaş hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:09 Kaynak: İHA
Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın Kabrine Ziyaret
Balıkçıların Yeni Gelir Kapısı Oldu! Manyas Gölü'nden İsrail Sazanı Fışkırıyor
İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı
Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi