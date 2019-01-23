Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı

1 saat önce

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Balya ilçesinde bulunan bir maden ocağının vardiya değişiminde trafik kazası meydana geldi.

Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı, System.String[]
BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Balya ilçesinde bulunan bir maden ocağının vardiya değişiminde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir madende vardiya değişimi saatinde işçileri taşıyan minibüse kamyon çarptı. Maden ocağının içinde meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Yaralıların içinde durumu ağır olan Erdal Akbaş hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:09 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın Kabrine Ziyaret Balıkçıların Yeni Gelir Kapısı Oldu! Manyas Gölü'nden İsrail Sazanı Fışkırıyor

İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:39:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]