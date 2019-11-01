Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

7 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsmail Danışan (64) yönetimindeki 45 PD 194 plakalı otomobil, Sındırgı- Demirci yolunun Emendere Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Ağır hasar alan araçta sıkışan sürücü ile Tayyibe Danışan (61) ve Fatih Emin Danışan (27) itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih Emin Danışan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Tayyibe Danışan ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gönderildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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