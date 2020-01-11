Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

25 dakika önce

Balıkesir'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Balıkesir'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Bandırma- Gönen karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. (21) idaresindeki 06 AZ 8451 plakalı otomobil, Recep Akyol (49) idaresindeki 16 CVY 57 plakalı meyve yüklü kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırarak tarlaya girdi. Kamyonet sürücüsü Recep Akyol ise aracının kontrolden çıkması ile takla atarak tarlaya devrildi.


Kazada, otomobil sürücüsü K.Y. ve aynı araçta bulunan G.Ö. (21) ile kamyonet sürücüsü Recep Akyol ve yanındaki T.A. (75) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Gönen Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Recep Akyol, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
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