Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
1 saat önce
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:23 Kaynak: AA
'in Kepsut
ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eşeler Mahallesi'nde, 10 V 1455 plakalı otomobil ile 17 HK 600 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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