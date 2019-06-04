Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eşeler Mahallesi'nde, 10 V 1455 plakalı otomobil ile 17 HK 600 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Kepsut, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu Emekli polis memuru, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 01:00:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]