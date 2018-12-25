Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'a bağlı Murateli Mahallesi sapağında seyreden İbrahim Çatalbaş idaresindeki 35 EA 6852 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak takla attı.

Yol kenarına savrulan ve ters dönen araçtaki 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerce araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan Safiye Karaca, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:46 Kaynak: AA

İzmir, Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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