Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale
ile İzmir
'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'a bağlı Murateli Mahallesi sapağında seyreden İbrahim Çatalbaş idaresindeki 35 EA 6852 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak takla attı.
Yol kenarına savrulan ve ters dönen araçtaki 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve Ayvalık İtfaiye
Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerce araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan Safiye Karaca, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:46 Kaynak: AA
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