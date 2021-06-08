Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

İstanbul- İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolu Susurluk mevkii Yahyaköy Viyadüğü'nde seyir halinde olan M.B.'nin kullandığı 45 ACY 621 plakalı araç, yoldan çıkarak refüj demirlerine çarptı. Araçta bulunan A.K. kazada hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR