Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Ölü
44 dakika önce
Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir
'in Gönen
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti.
Şenol Çakır (52) idaresindeki 10 K 0305 plakalı otomobil, Gönen- Manyas
kara yolunda Metin Yıldız
(54) yönetimindeki 10 Y 1880 plakalı kamyonla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Ferhat Özbek (52), kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinde müdahalesi yapılan hafif yaralı kamyon şoförü Yıldız ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:10 Kaynak: AA
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