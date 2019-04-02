Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Ölü

44 dakika önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti.

Şenol Çakır (52) idaresindeki 10 K 0305 plakalı otomobil, Gönen- Manyas kara yolunda Metin Yıldız (54) yönetimindeki 10 Y 1880 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Ferhat Özbek (52), kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde müdahalesi yapılan hafif yaralı kamyon şoförü Yıldız ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:10 Kaynak: AA

Gönen, Balıkesir, Güncel
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