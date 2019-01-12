Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-87 Karayolu Ayvalık girişinde, E.Ç (32) idaresindeki 10 RH 649 plakalı otomobil ile D.A.G (28) idaresindeki 35 U 7731 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazada, E.Ç'nin kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünerek, yol kenarına savruldu.

Yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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