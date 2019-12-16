Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak sıkıştıkları araçtan itfaiye tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak sıkıştıkları araçtan itfaiye tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kavlaklar Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 10 KU 576 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Zeytin ağaçlarına vuran araçta bulunan Nihat Çoban ve Ramazan Üstün çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk Müfrezesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 2 yaralı yapılan çalışma sonrasında kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit'teki hastanelere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

D140 karayolunda kaza: 4 yaralı
DSİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki binasında yangın Mersinli Lutfi, Survivor aşkına bisikletle 2 bin kilometre yolu kat ediyor Model Cansu Taşkın, lüks aracıyla trafik kazası geçirdi

Son Dakika Haberleri
16:09 Hatay'da 34 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika Haber
16:07 Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika Haber
16:05 Zayıflamak isteyenler dikkat! - Son Dakika Haber
16:04 Gazeteci Sağlam'a saldıran sanık: "Keşke yapmasaydım, elim kırılsaydı" - Son Dakika Haber
16:00 AKUT Öğrenci Topluluğundan örnek çalışma - Son Dakika Haber
15:44 Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi - Son Dakika Haber
15:08 Vatandaşlar, ağaçlara "Beni, kurtarın" yazısı asarak orman tahribatına tepki gösterdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 16:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]