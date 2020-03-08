Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:57 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi'nde A A. yönetimindeki 13 AS 229 plakalı kamyonet, E A'in kullandığı 10 BFK 11 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazadan sonra olay yerinden kamyoneti bırakarak kaçan sürücü A A. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan motosiklet sürücüsü E.A ile arkadaşı B E, olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. - BALIKESİR
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