Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi'nde A A. yönetimindeki 13 AS 229 plakalı kamyonet, E A'in kullandığı 10 BFK 11 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazadan sonra olay yerinden kamyoneti bırakarak kaçan sürücü A A. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan motosiklet sürücüsü E.A ile arkadaşı B E, olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kilis'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Kontağı açtığı aracı, bir anda alev topuna döndü TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:11:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]