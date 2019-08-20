Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:00 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir
kara yolunun Altınova Mahallesi
Kazan Sitesi kavşağında Nazmi Konakoğlu idaresindeki 10 YP 999 plakalı otomobille Yasemin Özdemir
idaresindeki 34 BEY 051 plakalı otomobil çarpıştı.
Sürücüler ile araçlardaki Görkem Karataş
, Murat Kaya
ile Güler Durmuş yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güler Durmuş, burada yapılan müdahalenin ardından İstanbul
'a sevk edildi.
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