Balıkesir'de trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de trafik kazası: 7 yaralı
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:24 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde yolcu taşıyan S.K. idaresindeki 10 M 1551 plakalı minibüs, Zeytindalı Kavşağı'nda karşı yönden gelen E.D'nin kullandığı 10 RK 159 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. 112 ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR
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