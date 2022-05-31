Balıkesir'de trafik kazası bir ölü bir yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde takla atan otomobilde bulunan yolcu hayatını kaybetti sürücü ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit D-230 Karayolunda Şapçı Mevkiinde Edremit istikametine seyir halinde olan B.G. yönetimindeki 10 BU 498 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak taklalar attı. Kaza sonrasında olay yerine Jandarma, Bölge Trafik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havran Grup Amirliği Kurtarma Ekipleri ve 112 ambulansları sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Oğulcan Karakuş (22) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü B.G. (27) ise ağır yaralandı. Sürücü B.G. bilinci kapalı olarak Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü B.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR