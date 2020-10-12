Balıkesir'de trafik kazası kamerada - Son Dakika

BALIKESİR'de meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerasına yansıdı.

Balıkesir il merkezinde yaşanan trafik kazaları, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda, sürücülerin kural ihlalleri gözler önüne serildi. Görüntülerde, Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi'nde meydana gelen kaza da yer aldı. Kazada, kavşaklarda geçiş üstünlüğü kuralına uymayan otomobil sürücüsünün, başka otomobile çarptığı anlar yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladığı görüntüyle, sürücüleri kavşaklarda geçiş üstünlüğü konusuna uymaları konusunda uyardı.