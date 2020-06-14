Balıkesir'de trafik lambalarında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde vatandaşlarda fakındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki lambalara "maske, mesafe ve tedbir" yazdı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, trafik sinyalizasyon sistemindeki trafik lambalarından önceki süreçte verdiği "Evde kal" mesajlarını silerek yerine "temkinli normalleşme" sürecinde farkındalık oluşturması bakımından "maske, mesafe ve tedbir" yazılarını yapıştırdı.

Salgın süreci tamamen bitene kadar vatandaşları açıklanan tedbirlere sıkı sıkı uymaya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Uzmanlar, normalleşme sürecinin gevşeme anlamına gelmemesi gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı; maske, mesafe ve temizlik kurallarına ve diğer tedbirlere riayet edelim. Biz, bu konuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli her tedbiri alıyoruz." ifadelerini kullandı.