Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de trafik levhalarıyla 'Evde kal' uyarısı - Son Dakika
Balıkesir'de trafik levhalarıyla "Evde kal" uyarısı
6 saat önce
Balıkesir'de, trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Balıkesir'de, trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklarda "Evde kal" yazmasını sağlayarak, Sağlık Bakanlığının çağrısına destek verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Ekiplerin, kent genelinde koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:50 Kaynak: AA
Son Dakika Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı