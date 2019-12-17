Balıkesir'de trafikle ilgili alınan önlemler yoğunluğu azalttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de trafikle ilgili alınan önlemler yoğunluğu azalttı - Son Dakika

Balıkesir'de trafikle ilgili alınan önlemler yoğunluğu azalttı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, şehir içi trafiğin rahatlatılması noktasında başlattığı çalışmalar sonucu trafik yoğunluğunun yüzde 53 azaldığı bildirildi.

Balıkesir'de trafikle ilgili alınan önlemler yoğunluğu azalttı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, şehir içi trafiğin rahatlatılması noktasında başlattığı çalışmalar sonucu trafik yoğunluğunun yüzde 53 azaldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstasyon, Hükümet Konağı ve Yonca Kavşağı'nda ortaklaşa yürütülen çift taraflı yol genişletme çalışması şehrin trafiğinde kuyruklanma süresini ortalama yüzde 53 azalttı.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığınca trafik kontrol merkezinden yönetilen akıllı kavşak sisteminden veriler anlık olarak kayıt altına alınarak ölçümleme yapıldı.

Ölçümlemeler, Balıkesir trafiğinin en yoğun olduğu cuma günleri, trafiğin pik yaptığı saatlerde gerçekleştirildi. Şehir merkezinde şerit açılarak yapılan yol genişletme çalışmaları, trafikte yaşanan zaman kaybının azaltılmasının yanı sıra daha düzenli bir hale gelmesini sağladı.

Muhittin Yücel, Balıkesir, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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