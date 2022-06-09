Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı

09.06.2022 20:23

Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı Balıkesir'in Dursunbey ilçesine elektrik sağlayan ana trafo hattında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu 35 bin nüfuslu Dursunbey ilçesinde elektrikler kesildi.

Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesine elektrik sağlayan ana trafo hattında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu 35 bin nüfuslu Dursunbey ilçesinde elektrikler kesildi.

Akşam saatlerinde başlayan TEİAŞ'a ait elektrik sağlayan ana trafoda başlayan yangın ilçeyi elektriksiz bıraktı. ilk ihbarla birlikte yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri müdahale ederken yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının henüz neden çıktığı belirlenmezken, arıza ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan ve Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut olay yerine gelerek hem çalışmaları yerinde izledi hem de yangının çıkış nedeniyle alakalı olarak bilgi aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor. İlçeye ise ne zaman elektrik verileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı
Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı
Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı
Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı
Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı
Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı
Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı
Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı
Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı - Son Dakika

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