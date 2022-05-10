Balıkesir'de trafoya giren kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de trafoya giren kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

10.05.2022 00:29
Balıkesir'de trafoya giren kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde girdiği trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde girdiği trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Hekimzade Mahallesi Eski Bayramyeri Caddesi'nde bulunan trafo merkezine arıza kontrolü için gelen UEDAŞ ekipleri, yerde sırt üstü yatan bir kişiyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UEDAŞ ekipleri ise bölgeye gelen elektrik akımını kesti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince trafodaki yangın söndürülürken polis ekiplerince yapılan araştırmada elektrik akımına kapıldığı anlaşılan kişinin Ali Ç. (29) olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Ali Ç'nin cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ali Ç'nin kablo çalmak amacıyla trafo merkezine girdiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü Altınkum gece pazarına düzenleme Altınkum gece pazarına düzenleme

Balıkesir, Edremit, Polis, Trafo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de trafoya giren kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 00:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de trafoya giren kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement