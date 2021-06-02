Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. İvrindi ilçesi kırsal Erdel Mahallesi'nde tarlaya giden Yusuf Kavuk, traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk, hayatını kaybetti. Traktörde bulunan 1 kadın ve 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Kavuk'un cansız bedeni, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, 2 yaralı da hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir - Balıkesir

Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi!

Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor

Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği ortaya çıktı

Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar

Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu

Yeni bir tehdit mi? Çin'de ilk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü