Balıkesir'de traktörle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de traktörle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

09.11.2020 18:55
Balıkesir'de traktörle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gökhan Mutlu yönetimindeki 10 D 4151 plakalı kamyonet, E-87 kara yolu Karaağaç Mahallesi mevkisinde, Selim Mutlu kontrolündeki 10 Z 3464 plakalı traktörle çarpıştı.

Traktördeki zeytin kasaları yola saçıldı.

Kazada, şoförler ile araçlarda bulunan Hasan Çil ile Ömer Özcan yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir, Kamyonet, Karaağaç, Gömeç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de traktörle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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