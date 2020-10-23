Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Muhsin Alacakurt 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu

Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz