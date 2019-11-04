Balıkesir'de TÜFE 10.5 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde yüzde 10.05 artış gösterdi.



TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir, Çanakkale istatistiki bölgesinde 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.45 artış gerçekleşirken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.05 artış göstererek Türkiye'de 3. sırada yer aldı. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplarda en fazla artış yüzde 16.93 ile Giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Balıkesir ve Çanakkale Bölgesinde en fazla artış giyim ve ayakkabıda 16.93, konutta 5.01, gıda ve alkolsüz içeçekler de 1.46, haberleşmede 2.15, ulaştırmada ve ev eşyasında 1.33 olarak görüldü. Aynı istatistik bölgesinde düşüş limonda -24.17, havuçta -18.74, uzman doktor muayene ücterinde -6.21, şehirler arası otobüs ücretinde -4.45, patateste ise -3.27 olarak gerçekleşti. - BALIKESİR