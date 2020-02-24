Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi öldü.

Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi öldü.

İddiaya göre, Elyapan Mahallesi'nde Muzaffer E. (26) ile Ozan Erkek (28) arasında alacak meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeğiyle başından vurulan Erkek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bigadiç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı, 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir, Bigadiç, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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