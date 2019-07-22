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Balıkesir'de tur otobüsleri denetlendi

1 saat önce

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tur otobüsleri denetlendi.

Balıkesir'de tur otobüsleri denetlendi, System.String[]
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tur otobüsleri denetlendi.
Yaz aylarında artan tur faaliyetleri sonrası Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tur otobüslerini denetledi.
Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (tur taşımacılığı) yapan araçlara yönelik yapılan denetimlere 35 ekip 70 personel katıldı.
Bin 245 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 41 araç ve sürücüsüne ceza kesildi. Toplamda 21 bin 328 lira idari para cezası uygulandı.

Denetlemelerde, araç şoförlerine, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yolcu indirme ve bindirme kuralları ile taşımacının yükümlülükleri, güvenli ve emniyetli taşımacılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Trafik Şube Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:53 Kaynak: AA
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