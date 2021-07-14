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Balıkesir'de tur teknesi alev aldı - Son Dakika

Balıkesir'de tur teknesi alev aldı

14.07.2021 08:42

Balıkesir'in Edremit ilçesine Altınoluk tatil mevkisinde bir tur teknesi alev alarak yandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine Altınoluk tatil mevkisinde bir tur teknesi alev alarak yandı. Sabah yürüyüşe çıkan tatilciler, yanan tur teknesini izledi.

Altınoluk'ta kıyıya yakın noktada demirlemiş olan tur teknesi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yandı. Yangının demirlemiş olan teknede çıktığı ve içinde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni ise daha sonra tespit edilecek. - BALIKESİR

Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
Balıkesir'de tur teknesi alev aldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Altınoluk, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de tur teknesi alev aldı - Son Dakika


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