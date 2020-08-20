Balıkesir'de turistik Ören'e projeli tanıtım - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Bilim Sanat Merkezi'nin Tübitak 4004 "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında desteklenen "Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Kültür ve Sanat Rotası: Adramytteion "projesi hayata geçirildi. Projeye, yurdun 25 ilinden katılan 50 öğretmen ve akademisyen atölye çalışmalarına katılırken, Ören Adramytteion Antik Kenti kazı alanlarında uygulama yaptı.

Proje yürütücüsü Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık, yaptığı açış konuşmasında, Adramytteion Antik kentinde hüküm sürmüş medeniyetlerin izini bilimsel bir yaklaşımla geçmişten günümüze taşıyarak ulusal boyutta bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Burhaniye Uygulamalı Yüksek Okulunda 15 atölyede çalışma yapan konuklar dün de mavi bayraklı plajı ve tarihi meşe ağaları ile ünlü turistik Ören mahallesini gezdi. Adramytteion Antik Kenti kazı alanlarını da gezen konuklar Ören'e hayran kaldı. Projeye katılmaktan mutlu olduklarını anlatan öğretmenler, burada öğrendiklerini ve gördüklerini öğrencilerine aktaracaklarını anlattı. Malatya'dan geldiğini anlatan sınıf öğretmeni Seval Şahin, "Yöreye ilk defa geldim. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Burada öğrendiklerimi öğrencilerimle paylaşacağım" dedi. Ankaralı Biyoloji öğretmeni Arzu Reşadi de,"Böyle bir projede olmaktan mutluyum. Balıkesir'e daha öncede gelmiştim. Ancak, Burhaniye'yi bu kadar gezmemiştim. Adramytteion Antik Kentini ilk defa gördüm. Yeni şeyler öğrenmekte mutluyum. Öğrendiklerimi öğrencilerime anlatacağım" dedi. Denizli'den gelen tarih öğretmeni Faruk Eken ise,"Balıkesir'e daha önceleri de gelmiştim. Burhaniye'yi ilk kez bu kadar çok gezdim. Projede katılmaktan çok mutluyum" dedi. Konuklara teşekkür eden proje yürütücüsü Murat Kırbıyık da, "Proje yürütücüsü olarak 8 gün boyunca yurdun değişik yörelerinden gelen öğretmen ve akademisyenleri ağırlıyoruz. Konuklarımızla birlikte atölye çalışmaları yapıyoruz. Ören'in antik durumunu 15 farklı atölyede ele aldık. Buradaki öğretmenlerimiz il ve ilçelerine dönünce bir yıl boyunca Adramytteion Antik kentini anlatacaklar. Buda bizim yöremiz için güzel bir tanıtım olacak. Bu gün de Ören'deki kazı alanlarını gezdik. Konuklarımız memnun oldu. Projemize katılan konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR