Balıkesir'de turistler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu - Son Dakika

Balıkesir'de turistler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

Balıkesir'in turistik ilçelerinde yerli ve yabancı turistlerin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebileceğini bildirildi.

Balıkesir'in turistik ilçelerinde yerli ve yabancı turistlerin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebileceğini bildirildi.

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Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak başkanlığında kurulan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile 27 - 28 Haziran tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonlarının ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı kararlar alındı. Halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin konaklama tesislerine ulaşımları, plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri ve türbeleri ziyaretleri kısıtlama dışında tutuldu.


Ayrıca, bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına karar verildi. - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:23 Kaynak: İHA

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