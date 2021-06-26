Balıkesir'de Turizmin Geliştirilmesi İçin El Ele - Son Dakika

Birbirinden değerli tarihi ve doğal güzelliklere sahip cennet ilimiz Balıkesir'de 12 ay - 4 mevsim turizmin daha etkin olmasını sağlayabilecek adımların atılması amacıyla Sındırgı ilçemizde TÜRSAB Bölge Yönetim Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü personeli ile Balıkesir - Çanakkale bölgesi turizm acentelerinden oluşan TÜRSAB yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyon Başkanı Ekrem Yavaş'ın başkanlığında ve ev sahipliğinde Sındırgı'da gerçekleştirildi.

Turizmin geliştirilmesine ve sektörel iletişime yönelik çalışmaların görüşüldüğü toplantıda turizm acentelerinin bölgemiz alternatif turizm rotaları ile tanıştırılmasının amaçlandığı bildirildi. İlimiz Sındırgı ilçesinde jeotermal kaynakların etkin kullanımını yerinde inceleme fırsatı bulan yetkililer toplantıyı müteakip Hisaralan ve Emendere Kaplıcaları, Müzehan ve merkezdeki birbirinden ilginç lokasyonları ziyaret etti. Yerinde inceleme ve istişarelerle uygulamaya yönelik yurtdışı turizm etkinlik bağlantıları ve günlük ve geceli konaklamaya dair yakın çevrede bulunan şehirlerden gerçekleştirilebilecek tur programları değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu en kısa süre içerisinde TÜRSAB Genel Merkezi koordinasyonu ile çevre bölge yönetimlerinden seçilmiş acentelerle bölge ziyaretleri düzenlenmesine karar verildi.