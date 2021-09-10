Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Cunda Adası 'nda yiyecek, giyecek ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenler, daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İlçe açıklarındaki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

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