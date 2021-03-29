Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen kurtarıldı
29.03.2021 20:33
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen karaya çıkarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 36 göçmen kurtarıldı.
Cunda Adası'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
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