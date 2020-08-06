Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmek amacıyla lastik botla denize açılan bir grup sığınmacı, bir süre sonra Yunan sahil güvenlik botlarıyla karşılaştı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 03:49

Kaynak: AA

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