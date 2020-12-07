Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacı, Çıplak ve Güneş Adası açıklarında 2 lastik botla denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 54 sığınmacıyı karaya çıkardı.
- Kaynak: AA
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