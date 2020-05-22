Balıkesir'de, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde 505 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, bin 383 kişi sorgulandı, 4 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca 36 ayrı noktada yapılan uygulamada semt pazarları, market, fırın, petrol istasyonu gibi işyerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra AVM ve marketlerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi.

Balıkesir genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada; bin 383 kişi sorgulandı, 4 aranan şüpheli tespit edildi.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 7 iş yeri ile sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 15 ve sosyal mesafeye uymayan 2 şahıs olmak üzere toplam 17 kişiye 36 bin 872 TL idari para cezası kesildi.



136 toplu taşıma, 214 ticari taksi ve 3 bin 79 diğer araçlar olmak üzere toplam 3 bin 429 araç sürücüsü denetlendiği uygulamada, 553 araç sürücüsüne 202 bin 916 lira para cezası kesildi. Ayrıca 97 park-bahçe, 35 mesire-yürüyüş alanı ile 1980 iş yeri denetlendi.

Bu denetimlerde ise 1 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 153 adet mermi ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.